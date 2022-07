O campeão olímpico, líder do 'ranking' mundial e vencedor da edição de 2021 da Liga de Diamante procura um título que lhe escapa, depois de duas medalhas de prata em Moscovo2013 e Pequim2015, ainda como cubano, e do quarto lugar em Doha2019, na primeira presença como português.

Pedro Pablo Pichardo, de 29 anos, qualificou-se para a final no primeiro salto, com 17,16 metros, num ano em que tem como melhor marca os 17,46 que lhe valeram a medalha de prata nos campeonatos do mundo em pista coberta, em Belgrado, em março, atrás do cubano Lázaro Martínez (17,64).

Na final, marcada para as 18:00 locais (02:00 de domingo, em Lisboa), Pichardo não terá pela frente os dois líderes mundiais do ano, os também naturais de Cuba Jordan Díaz (17,87 metros, em 26 de junho) e Andy Díaz (17,68, em 25 de junho).

O saltador do Benfica fixou em Tóquio2020 o recorde nacional em 17,98 metros, apesar de ter como melhor marca pessoal os 18,08 metros alcançados em maio de 2015, quando ainda competia com a nacionalidade cubana.

Também o estreante Tiago Luís Pereira vai estar na final, que vai ser disputada pela primeira vez por dois portugueses, depois de ter assegurado a repescagem, com a 11.ª marca na qualificação, com 16,68 metros, no seu segundo salto.

O atleta do Sporting, de 28 anos, apresenta-se na final marcada para o estádio Hayward Field, em Eugene, com 17,11 metros como recorde pessoal e 16,90 como melhor marca do ano.

Portugal já conquistou quatro medalhas no triplo salto em campeonatos do mundo, todas por Nelson Évora, campeão do mundo em Osaka2007, vice-campeão em Berlim2009 e medalha de bronze em Pequim2015 e Londres2017.

Também hoje, Evelise Veiga vai disputar a qualificação no salto em comprimento, às 12:00 locais (20:00 em Lisboa).

A atleta do Sporting, 19.ª em Tóquio2020 e 18.ª em Doha, em ambos os casos no triplo salto, chega a Eugene2022 com a 17.ª melhor marca do ano, os 6,74 do seu recorde pessoal batido já este ano.

HORA Local (Lisboa) DISCIPLINA ATLETA (S)

12:00 (20:00) Salto em comprimento (F) - qualificação Evelise Veiga

18:00 (02:00, 24 jul) Triplo salto (M) - final Pedro Pichardo e Tiago Pereira

JP // PFO

Lusa/Fim