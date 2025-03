O português de origem cubana é um dos nomes fortes do projeto 'Canguru', com que o clube de San Vendiamo, da região de Treviso, aposta forte no setor de saltos do atletismo.

Pichardo passará também a ser agenciado pela JUMP, que tem na sua carteira, entre outros, a saltadora Larissa Iapichino, quarta no salto em comprimento dos Jogos Olímpicos Paris2024 e recente campeã europeia indoor em Apeldoorn, Países Baixos.

"Estou muito feliz por fazer parte desta equipa, que já me acolheu como membro de uma grande família e espero poder ser uma inspiração para os mais novos e para todos aqueles que veem o salto como uma disciplina especial e espetacular. Mal posso esperar para partilhar a minha paixão e as minhas vitórias com todos vós", assumiu Pichardo, citado no comunicado da ATL-Etica.

Na quinta-feira, Pichardo revelou ter avançado com uma ação no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) para indemnização e reconhecimento de justa causa na rescisão de contrato unilateral com o Benfica, clube que representou desde 26 de abril de 2017.

Em 13 de janeiro último, o atleta, de 31 anos, rescindiu o contrato com os 'encernados', que era válido até ao fim dos Jogos Los Angeles2028, alegando divergências irreconciliáveis, mas o clube da águia 'promete' contra-atacar e exigir uma indemnização pela situação criada.

Um dia depois do vice-campeão em Paris2024, campeão do mundo em Oregon2022 e europeu em Munique2022 assegurar que se quer focar "única e exclusivamente na vertente desportiva" surge o anúncio do novo emblema, com Pichardo a remeter-se doravante ao silêncio, enquanto o Benfica informa ter instaurado, no início do ano, um processo disciplinar com vista ao seu "despedimento".

Em comunicado, o ATL-Etica destaca o novo envolvimento do emblema nos saltos, não só o triplo, mas também o comprimento, altura e vara.

"A iniciativa tem como objetivo o intercâmbio técnico, cultural e desportivo entre escolas de atletismo cubanas, portuguesas, búlgaras e italianas. Graças ao envolvimento de Pichardo e do seu pai e treinador Jorge, pretendemos organizar estágios especializados em Itália e noutros países para permitir aos atletas o contacto com técnicos de nível internacional, apoiando a atividade dos saltadores que, apesar de terem grande potencial, não têm oportunidade de participar em projetos altamente especializados", explica Andrea De Lazzari, diretora técnica da ATL-Etica Impresa Sociale.

Pichardo, que por opção não competiu na época de inverno, vai regressar em 03 de maio na etapa de Keqiao (China) da Liga Diamante, e depois participa no meeting italiano de San Vendemiano, em 17 de junho.

