Depois do título em Tóquio2020, Pichardo partiu para estes Jogos como candidato à medalha de ouro, mas saiu com a de prata, igualando os feitos de Carlos Lopes, ouro na maratona em Los Angeles1984 e prata nos 10.000 metros em Montreal1976, Rosa Mota, ouro em Seul1988 e prata em Los Angeles1984, ambas na maratona, e Fernanda Ribeiro, ouro em Atlanta1996 e bronze em Sydney2000 nos 10.000 metros, bem como Luís Mena e Silva, cavaleiro que conquistou medalhas de bronze em Berlim1936 e Londres1948.

Pichardo igualou ainda outro atleta português, o canoísta Fernando Pimenta, que, no entanto, ainda tem a possibilidade de alargar para três o número de 'metais' em Jogos e se destacar como o mais medalhado entre os lusos, quando disputar no sábado as meias-finais de K1 1.000 metros.

Para chegar à prata, o atleta de origem cubana, recordista de Portugal com 18,04 metros, fez o seu melhor salto a 17,84, uma marca que repetiu, a apenas dois centímetros do espanhol Jordan Díaz (17,86), que juntou o ouro olímpico ao título europeu, igualmente arrebatado ao português.

No sábado, o canoísta Fernando Pimenta procura, no seus quartos Jogos, tornar-se no primeiro português a conquistar três medalhas olímpicas, depois da prata em Londres2012 e do bronze em Tóquio2020.

O limiano, de 34 anos, conquistou a medalha de prata em Londres2012, em dupla com Emanuel Silva, na prova de K2 1.000 metros, e a de bronze em Tóquio2020, em K1 1.000, tendo, pelo meio, falhado o pódio no Rio2016, ao ser quinto em K1 1.000 e sexto em K4 1.000.

Além da conquista de uma medalha nestes Jogos, Pimenta corre para um objetivo maior, o de tentar levar o ouro, afinal, a única medalha que lhe falta no extenso palmarés que ostenta, com um total de 145 medalhas, entre Jogos Olímpicos, Mundiais e Europeus.

*** Vítor Rodrigues, da agência Lusa ***

VR // JP

Lusa/Fim