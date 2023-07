No final dos 179,8 quilómetros entre Clermont-Ferrand e Moulins, o belga prolongou o domínio nos sprints nesta edição do Tour, batendo o neerlandês Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) e o alemão Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), respetivamente segundo e terceiro na meta, com as mesmas 04:01.07 horas do vencedor.

Na geral, Vingegaard manteve as diferenças, tendo o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) a 17 segundos e o australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe), a 02.40 minutos, antes da 12.ª etapa, que na quinta-feira vai percorrer 168,8 quilómetros 'ondulados' entre Roanne e Belleville-en-Beaujolais.

