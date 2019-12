PHES: Títulos decididos em Valongo Foi com um agradável dia de sol, que terminou ontem em Valongo, o Portugal Hard Enduro Series 2019. Com um formato de Enduro tradicional, a prova a cargo da Melícias Team contou com mais de duas centenas de participantes. Em competição estiveram cinco categorias, a juntar às habituais classificações individuais, por cidades e ainda o tão desejado duelo entre portugueses e espanhóis. desporto MotoSport desporto/phes-titulos-decididos-em-valongo_5e0b0aa2281deb1beb0f1577





Foi com um agradável dia de sol, que terminou ontem em Valongo, o Portugal Hard Enduro Series 2019. Com um formato de Enduro tradicional, a prova a cargo da Melícias Team contou com mais de duas centenas de participantes. Em competição estiveram cinco categorias, a juntar às habituais classificações individuais, por cidades e ainda o tão desejado duelo entre portugueses e espanhóis.

Portugal venceu o duelo diante denuestros hermanos, com Manuel Teixeira, Ricardo Damil e Nuno Pereira, tendo a cidade de Pontevedra garantindo a vitória nesta sexta edição do Enduro das Regiões, com os pilotos Carlos Moreiras, Pablo Garcia Varela e Jose Cochon Lopez.

Na categoria PRO a vitória sorriu ao jovem Manuel Teixeira, no entanto o 5º lugar de Nuno Pereira fora suficiente para arrecadar o triunfo final na competição. O pódio ficou completo com Ricardo Damil e Ni Esteves nas segunda e terceira posições respetivamente.

Já na categoria Expert a luta ao longo do ano foi entre espanhóis, no entanto em Valongo tivemos uma agradável surpresa com a vitória por parte de Pedro (Lázaro) Durães. No cômputo final a vitória foi para Xosé Maria Ogando, seguido de perto por David Osuna Montero e o terceiro lugar para o português Fernando Cerqueira.

Nas 2T a vitória neste Enduro das Regiões foi para Marcos Feliz. Numa temporada verdadeiramente competitiva, José (Rossas) Ferreira conquista o triunfo, deixando atrás de si Vítor Sousa e Ricardo Cerqueira.

Na classe 4T, Miguel Fernandes fez a sua estreia na competição da melhor forma. O piloto poveiro demonstrou um excelente momento de forma, vencendo na serra de Valongo. Já o 4º lugar de Ricardo Parente, fora suficiente para a merecida conquista do título 2019. César Barros desistiu em Valongo, no entanto garantiu o segundo lugar final, na frente de Sérgio Silva.

Nos veteranos a vitória em Valongo foi para o experiente Pedro Bianchi Prata. O piloto nortenho viria mesmo a ajudar a cidade do Marco de Canaveses a conquistar o segundo lugar da competição entre cidades. No PHES 2019 a vitória foi para José Ferreira (3º em Valongo), depois de uma temporada de luxo – o piloto chegou invicto à última jornada do ano. O segundo e terceiro lugares, foram para os espanhóis Manuel Alvarez Moran e Mário San Martin Carillo.

Classificações Enduro Regiões 2019:http://site.ttcronometragens.com/?page_id=23&browse=ENDURO+DAS+REGIOES+2019

Classificação PHES 2019:http://www.meliciasteam.com/hardclass.php

Para 2020 o Portugal Hard Enduro Series irá contar com dez jornadas – duas delas na vizinha Espanha. Tendo como parceiros oficiais a marca brasileira de pneus BORILLI Racing e ainda a CFL Offroad, esta competição tem já a primeira jornada agendada para12 de Janeirona Sobreira – Paredes.

Texto:Evo-press

Fotos:Organização