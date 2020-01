PHES: Temporada abre no domingo em Sobreira Com uma imagem renovada e dois sponsors de “peso”, o Portugal Hard Enduro Series 2020 terá a sua jornada de abertura já no próximo domingo (dia 12 janeiro) em Paredes. desporto MotoSport desporto/phes-temporada-abre-no-domingo-em-sobreira_5e183629a9699e1bdff87782





A designada “Sobreira Extreme” encabeça um calendário composto por 10 provas – duas delas na vizinha Espanha, onde são esperados mais de uma centena e meia de participantes.

Com organização a cargo da Melícias Team em parceria com a J.F. da Sobreira e o Município de Paredes, esta jornada promete passagens por lugares míticos do hard-enduro nacional, como a Trialeira do Eucalipto, Pegadinha ou mesmo a Rampa de Couce.

A Sobreira Extreme contará com um traçado com aproximadamente 18 km´s, tendo a derradeira prova a duração de 3h para o primeiro classificado a passar a linha de meta. Na manhã de domingo haverá um prólogo para ditar a ordem de partida da tarde.

Paulo Moreira – responsável máximo desta competição – destaca o apoio por parte da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal, sem esquecer todos os parceiros da competição 2020:“Sem dúvida que sem o apoio das entidades locais e os sponsors, seria impossível colocar de pé um evento desta envergadura. Iremos trabalhar ao longo do ano em prol do hard-enduro nacional, queremos que tudo corra pelo melhor e que possamos ter animados duelos dentro da competição. Quero aproveitar para alertar todos os atletas para o cumprimento dos regulamentos, em especial atenção para os horários das provas e que acatem sempre as indicações dadas pelos membros da organização. Desejo a todos um excelente ano e que venha domingo para começar o Portugal Hard Enduro Series”.

Em competição estarão as habituais cinco classes – Pro, Expert, 2T, 4T e Veteranos. Tendo como centro nevrálgico aPlaina do Pinto em Casconha – Sobreira, esta prova terá a abertura do parque-fechado pelas8h00.

Texto:Evo-press

Fotos:Organização