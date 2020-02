PHES: Extreme Valongo será a terceira ronda O Portugal Hard Enduro Series 2020 regressa este fim-de-semana à competição. A Extreme Valongo será a terceira jornada pontuável contando já com cerca de duas centenas de inscritos. desporto MotoSport desporto/phes-extreme-valongo-sera-a-terceira-ronda_5e57c470ee210512b2d480c0





No que toca a novidades, esta extreme além de contar agora um novo traçado, terá também um formato diferente do habitual. Desta vez todos os participantes irão cumprir duas mangas – a primeira, ainda durante a manhã terá a duração de uma hora. Já no período da tarde e durante duas horas, os pilotos irão enfrentar o traçado no sentido inverso.

“A ideia é inovarmos, criarmos interesse para pilotos e público, preservando sempre a boa competição. Desta vez vamos ter duas mangas, que irão ser somadas no fim. Pensamos que irá ser do agrado de todos e que vamos ter mais uma grande jornada” comentou Paulo Moreira.

Com a partida da primeira manga agendada paraas 10h, a prova irá contar com o centro nevrálgico e traçado junto ao Continente de Valongo. O público terá várias zonas de interesse com especial destaque para as famosas trialeiras dos Pneus e Varanda do Papagaio.

Com dois vencedores diferentes em duas jornadas realizadas, estamos certos que em Valongo haverá uma grande competição. O espanhol vencedor da Extreme XL Lagares e também da última jornada já confirmou a sua presença. Mário Roman destaca este troféu como um importante treino para as provas internacionais que se avizinham.

O convite fica feito e a Melícias Team está a preparar todos os pormenores para uma grande jornada do Borilli PHES CFL 2020.

Texto: Evo-press

Fotos: Organização