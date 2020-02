Peugeot Rally Cup Ibérica: Muitas novidades para 2020 Está já em preparação a Temporada 3 da Peugeot Rally Cup Ibérica, a copa de ralis da responsabilidade da Peugeot Portugal e da Peugeot Espanha, que se tornou um ator preponderante na modalidade rainha do desporto automóvel de estrada. Após dois anos de sucesso, perfilam-se várias novidades em 2020, a começar pelo novo Peugeot 208 desporto AutoSport desporto/peugeot-rally-cup-iberica-muitas-novidades_5e4cfb283555ec127147db5f





Está já em preparação a Temporada 3 da Peugeot Rally Cup Ibérica, a copa de ralis da responsabilidade da Peugeot Portugal e da Peugeot Espanha, que se tornou um ator preponderante na modalidade rainha do desporto automóvel de estrada. Após dois anos de sucesso, perfilam-se várias novidades em 2020, a começar pelo novo Peugeot 208 Rally 4.

Estrear uma nova máquina num Campeonato é sempre um momento de importância capital para equipas e público, e a utilização do novo Peugeot 208 Rally 4 é um dos pontos altos da Peugeot Rally Cup Ibérica 2020. Será essa a base para todos os candidatos a um título que, no final deste ano, representará o acesso a um aliciante Prémio Final, nada menos do que um programa oficial, em Portugal ou Espanha, aos comandos de um C3 R5. É um fator que, decerto, contribuirá para um reforço significativo do número de participantes e das lutas pelas melhores posições nas diferentes provas.

Composto por seis provas, o calendário da Peugeot Rally Cup Ibérica 2020 inclui a 1.ª Etapa do Vodafone Rally de Portugal e a totalidade do RACC Catalunya – Costa Daurada/Rally de España, para além de três novidades absolutas e um regresso, em três ralis em Portugal e três em Espanha, divididos por terra e asfalto.

No terreno com a logística da Sports & You, a organização da Peugeot Rally Cup Ibérica espera, por isso, uma adesão significativa de equipas a esta verdadeira fórmula de sucesso e plataforma de lançamento de carreiras no mundo dos ralis, de modo a encontrar os sucessores de Robert Blach e de Daniel Berdomás, os Campeões de 2018 e 2019.

“É com enorme satisfação que confirmo, oficialmente, que o novo Peugeot 208 Rally 4 será a ‘máquina’ a usar na Peugeot Rally Cup Ibérica 2020, um herdeiro promissor do 208 R2, que foi utilizado nas duas primeiras temporadas do troféu”, comenta Hélène Bouteleau, Diretora da Peugeot Portugal e Espanha. “A nova máquina aproveita as evoluções técnicas e estéticas do 208 de série. O que as equipas e os engenheiros da Peugeot Sport quiseram foi colocar na estrada um carro de ralis eficiente, acessível, fiável e de elevadas performances, que proporcione um enorme prazer de condução e prazer também para quem o vê evoluir nos troços.” Esta responsável destaca “a sua estreia muito promissora no Rali de Madrid de 2019, prova onde, este modelo, ainda em fase de desenvolvimento, demonstrou muitas das características que queremos proporcionar aos participantes na Peugeot Rally Cup Ibérica 2020, e que muitos pilotos já puderam testemunhar”.

Fiel ao desejo de fazer eclodir os futuros talentos da disciplina e de proporcionar-lhes as melhores armas, destaque-se o facto das primeiras 20 unidades do novo 208 Rally 4 terem sido atribuídas à Peugeot Peugeot Rally Cup Ibérica 2020, iniciativa de ralis que será, assim, a primeira a contar com a mais recente criação dos ateliers de competição da Peugeot Sport.

A Peugeot Rally Cup Ibérica é novamente coorganizada pela Peugeot Portugal e pela Peugeot Espanha e com a gestão logística a cargo da Sports & You.

