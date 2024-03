O jogo da primeira mão está agendado para o dia 29 de março, na cidade congolesa de Lubumbashi, enquanto o jogo decisivo acontece em 06 de abril, no Estádio 11 de Novembro, em Luanda.

Em caso de passagem para as meias-finais, os angolanos, que na fase de grupos terminaram líderes do Grupo C, com 12 pontos, vão discutir o acesso a uma inédita final da competição com o Al Ahly, do Egipto, ou o Simba, da Tanzânia.

