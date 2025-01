Os vila-condenses vêm de uma derrota caseira (3-0), na ronda passada, frente ao Sporting, num jogo no qual, segundo Petit, a equipa podia ter sido mais intensa.

"Sabíamos que estávamos a defrontar o atual campeão, uma equipa com qualidade: O que tenho falado com os jogadores é sobre compromisso, atitude, agressividade. Não tirando mérito à vitória do Sporting, houve momentos em que devíamos ter sido mais intensos", disse Petit.

O treinador dos vila-condenses garantiu que as questões que não correram bem no anterior duelo frente aos 'leões' "foram analisadas e corrigidas", esperando que a equipa "tenha tanto em casa como fora o mesmo compromisso".

"Alertamos que temos de ser mais equilibrados contra todas as equipa. Esperamos já neste jogo dar uma resposta diferente", acrescentou o técnico.

Sobre o adversário, Petit destacou uma equipa "bem equilibrada em termos defensivos e com jogadores rápidos no ataque, fortes nas transições". acrescentando: "Analisamos bem os comportamentos deles, e estamos preparados para dar uma boa resposta".

À margem do jogo com os algarvios, o treinador do Rio Ave foi questionado sobre a inesperada saída do defesa central, e um dos capitães de equipa Aderllan Santos, que rescindiu com o emblema da foz do Ave e rumou para o AVS, também da I Liga.

"Só vou responder a todas as perguntas sobre entradas e saídas depois do fecho do mercado. Falaremos isso depois, o foco agora está no jogo frente ao Farense", disse, sem se alongar.

Petit garantiu, ainda assim, que o plantel tem "mais jogadores para essa posição que estão preparados para jogar e dar uma boas resposta", lembrando que a sua função é melhorar os ativos do clube.

"Enquanto o mercado estiver aberto, temos de saber lidar com estas situações. A minha missão é melhorar os jogadores, valorizá-los, para que sejam mais fortes individualmente, para depois contribuírem para termos uma coletivo melhor", vincou.

O Rio Ave, 12,º classificado com 20 pontos, defronta este sábado o Farense, 16.º com 15, numa partida agendada para 15:30, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

