"Temos de reagir, saber trabalhar sobre os erros, tentar melhorar e preparar o jogo contra o Sporting, onde queremos dar uma boa resposta. Vínhamos de bons resultados e queremos dar continuidade a esse trabalho. A equipa que jogar vai entrar forte e [lutar] pelos três pontos", afirmou Petit, em conferência de imprensa.

O Sporting é um adversário "forte e moralizado", que "tem feito bons jogos" e apresenta "jovens com qualidade", com Petit a elogiar o trabalho do técnico Rúben Amorim, mas lembrou que as duas formações são "idênticas na forma de abordar o jogo" e que se vão "encaixar uma na outra".

"O Sporting é um dos clubes que, além dos resultados, também tem feito boas exibições. Vamos enfrentar um adversário forte, que normalmente é sempre candidato ao título, mas estamos focados naquilo que podemos fazer e trabalhámos", frisou o técnico dos 'azuis'.

Com 30 pontos, o Belenenses SAD posiciona-se atualmente no 14.º posto da tabela classificativa, a seis dos lugares de despromoção, mas Petit aponta o foco para os lugares de cima e não para quem vem atrás na luta pela manutenção na I Liga.

"Nunca fiz meta de pontos. Fazemos jogo a jogo, lutar sempre pelos três pontos. Olhamos sempre para o adversário acima de nós. Temos 30 pontos, queremos acrescentar mais três. O nosso foco é chegar sempre ao lugar de cima", ressalvou.

Na temporada passada, o Sporting deslocou-se ao Estádio Nacional para derrotar o Belenenses SAD por expressivos 8-1, mas Petit entende que, desde aí, tudo mudou, com os 'leões' a encontrarem "um Belenenses SAD muito forte", olhando também para a retoma após a interrupção devido à pandemia de covid-19, em que têm existido alguns resultados inesperados.

"Estes jogadores têm 12 meses de competição, não é normal, mas é igual para todos. Quem estiver melhor fisicamente, mentalmente e nos comportamentos que se trabalham durante a semana, vai sobressair. Temos visto jogos em que muitas equipas têm perdido pontos que normalmente não perdiam. É um campeonato com muitas surpresas", disse.

Petit mandou ainda um abraço para o francês Mathieu, defesa 'leonino' que terminou a carreira devido a uma lesão que o afasta até ao final da presente época, com o treinador dos 'azuis' a lamentar o "abandono triste" de um jogador que "trouxe muita qualidade ao campeonato português".

Belenenses SAD, no 14.º lugar, com 30 pontos, recebe na sexta-feira, às 19:15, o Sporting, terceiro, com 49, na Cidade do Futebol, em Oeiras, à porta fechada e com arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.

