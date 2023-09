"Sabemos que o Desportivo de Chaves não atravessa um bom momento, depois destes quatro jogos que teve, mas esta paragem deu para eles poderem retificar algumas situações. Conhecendo bem o José Gomes, esperamos um jogo no qual temos de desconfiar na apresentação do Chaves perante nós", começou por referir o treinador em conferência de imprensa de antevisão da partida.

No entanto, Petit garantiu que o foco dos 'axadrezados' passa por reforçar o que tem sido feito até agora.

"Queremos manter os pés bem assentes na terra. Temos humildade, sabemos que os jogos da Liga são difíceis, tanto o primeiro pode ganhar ao último como o último ganhar ao primeiro. Respeitamos o Chaves mas queremos muito estes três pontos. Temos 10 pontos somados, queremos passar a ter 13", frisou.

Sobre as dificuldades que o adversário pode apresentar, o técnico 'axadrezado' referiu que os flavienses "variam alguns jogadores, com um duplo pivô no meio-campo, a forma de pressionar às vezes num '4-4-1-1', às vezes num '4-4-2'".

"Temos esses problemas e trabalhámos sobre isso. Mas o nosso foco é para o que temos vindo a fazer. Se estivermos dentro do que estivemos estes quatro jogos, vamos dar uma boa resposta e vamos conseguir os três pontos", reforçou.

Petit abordou ainda uma questão falada esta semana pelo presidente em que referia que existiam salários em atraso, afirmando, no entanto, que o foco está no jogo com o Desportivo de Chaves.

"Nós, equipa técnica e jogadores, somos funcionários e é verdade que temos essa situação mas o nosso foco passa por dar uma boa resposta diante do Desportivo de Chaves. Tenho dito que temos dificuldades no nosso dia-a-dia, é uma dificuldade para todos nós, mas o nosso foco é continuar a trabalhar e dar boas respostas como jogar, ganhar e dar alegrias aos nossos adeptos", garantiu.

Também Vítor Murta, presidente do Boavista, considerou, recentemente, Petit como o melhor treinador da equipa 'axadrezada'. Questionado sobre essas declarações, o técnico lembrou três grandes nomes do futebol que passaram pelo emblema boavisteiro.

"O Boavista fez agora 120 anos, tem uma grande história. Passaram aqui grandes treinadores, três deles são grandes referências no futebol português, como o [José Maria] Pedroto, Manuel José e Jaime Pacheco. São grandes referências do futebol português e desta casa também. Estou a fazer o meu trabalho, estou a fazer a minha evolução para melhorar, mas essa comparação com esses três monstros do futebol português... É uma comparação e isso são palavras do meu presidente. Fico satisfeito mas temos essas três grandes referências", afirmou Petit.

O Boavista, em terceiro lugar, com 10 pontos, recebe na segunda-feira, a partir das 20:15, o Desportivo de Chaves, em 18.º, ainda sem pontos, no encontro que encerra a quinta jornada e que será arbitrado por Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

JYA // MO

Lusa/fim