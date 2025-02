"A nossa ambição é olhar sempre para cima na classificação. Temos 26 pontos e, nos últimos nove jogos, fizemos 16, só com uma derrota pelo meio. Mas queremos sempre mais. O objetivo é chegar aos 29 pontos nesta jornada", disse o treinador dos vila-condenses, que não perde há quatro jornadas consecutivas.

Apesar dessa ambição, o o técnico reconhece qualidades aos 'canarinhos', antecipando um "jogo difícil", mas mostrando saber onde pode "ferir" o Estoril.

"Vamos apanhar uma equipa moralizada, que vem de seis jogos sem perder, com cinco vitórias e um empate. Tem processos bem definidos, com qualidade a defender e a atacar. Estudámos bem o adversário, sabemos onde podemos provocar erros no Estoril e onde eles nos podem causar problemas, disse Petit.

O treinador do Rio Ave mostrou algum descontentamento com a prestação da equipa no primeiro tempo da última jornada, no duelo com o AVS, que redundou num empate (1-1), mas identificou os pontos que foi preciso corrigir.

"O AVS tinha mudado de treinador, queria reagir e alterou o esquema tático. Isso criou-nos dificuldades na primeira parte, mas também houve demérito nosso, porque fomos um pouco lentos na circulação de bola e no ataque à profundidade. Ao intervalo, mudámos e fomos mais rápidos e melhorámos. Agora, estamos mais familiarizados com o esquema que o Estoril costuma usar", disse Petit.

Nesse desafio frente ao AVS, o treinador do Rio Ave surpreendeu ao lançar no 'onze' inicial o jovem médio grego Bakaoulas, um dos reforços de inverno do clube, sendo que a prestação do atleta agradou a Petit.

"A intenção do clube passa por lançar jogadores jovens e valorizá-los. O Bakoulas é um exemplo disso, um atleta com qualidade, que vem ajudar a equipa a ser mais forte", vincou.

Para este desafio, o treinador ainda não pode contar com os lesionados Petrasso e Medina, além do castigado Martim Neto.

O Rio Ave, 10.º classificado, com 26 pontos, joga este sábado no terreno do Estoril, oitavo, com 31, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de Sérgio Guelho, da Associação de Futebol da Guarda.

