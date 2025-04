Com a vitória na passada ronda, que impôs o fim à série 'negra' de quatro derrotas consecutivas para o campeonato, os vila-condenses têm a permanência no principal escalão quase assegurada, numa altura em que somam 32 pontos, no 11.º posto.

Ainda assim, Petit recusa facilitismos para a partida de sexta-feira e apontou novamente para a marca dos 37 pontos, conseguida na temporada passada, como o grande objetivo a superar.

"Temos de trabalhar da mesma forma, com os jogadores que têm de jogar, porque há lesões e castigos, mas eles têm correspondido. O campeonato não está feito, queremos sempre fazer melhor do que na época passada. Se queremos melhorar a marca dos 37 pontos, primeiro temos de chegar aos 35. No futebol, a última imagem é a que fica", sublinhou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Satisfeito com a qualidade exibicional da equipa, o técnico considera que faltava aos seus comandados alguma consistência e concentração em lances capitais das partidas, algo que foi atingido no último encontro e que pede agora que se repita.

"Há sempre erros - continuam a existir -, mas o que nos estava a custar caro eram esses pormenores, detalhes que davam golos. Fosse uma bola parada, uma desatenção nossa ou uma falta de comunicação. No último jogo, fomos rigorosos, a equipa portou-se bem", avaliou.

O próximo adversário, com quem o Rio Ave perdeu no encontro da primeira volta (1-0), tem sido a 'revelação' deste campeonato, com uma trajetória notável no sexto posto, ainda que procure fugir aos desaires dos dois últimos jogos, afigurando-se, portanto, um desafio com elevado grau de dificuldade.

"O Santa Clara é uma equipa de qualidade e de um registo de continuidade de dois anos. No ano passado, conseguiu a subida e este ano conseguiu dar seguimento. Está a fazer um bom campeonato, tem uma forma de jogar muito específica, que nós analisámos. Sabemos onde nos podem causar alguns problemas e também o que podemos aproveitar em termos ofensivos. É um adversário de intensidade alta, muito agressivo nos duelos, o que sentimos na primeira volta", refletiu.

Do lado vila-condense, as ausências poderão também ser um fator considerável, com Petit a assumir algum desfalque nas opções - Ole Pohlmann e Omar Richards estão ainda em dúvida, além da suspensão de Panzo, por acumulação de cinco cartões amarelos, que obrigará a uma mexida no eixo defensivo, setor também privado de Petrasso, ainda a recuperar de lesão.

"Já jogámos com muitas duplas de centrais ao longo da época. É importante mantermos a dupla de centrais, temos tido esses azares, mas também têm dado boas respostas", constatou.

O Rio Ave, 11.º classificado da I Liga de futebol, com 32 pontos, recebe, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, o Santa Clara, sexto, com 46, em encontro da 30.ª jornada, com início marcado para as 15:30 de sexta-feira e arbitragem a cargo de Sérgio Guelho, da associação da Guarda.

