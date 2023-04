"É preciso mais consistência. Oscilámos muito ao longo do campeonato entre resultados positivos e séries negativas, mas temos de ser mais regulares e pedimos aos atletas que sejam sempre iguais a si próprios. O futebol é cada vez mais coletivo e basta um ou outro jogador não estar num bom momento em determinado jogo para a equipa se ressentir", observou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de segunda-feira.

As 'panteras' quebraram um ciclo de quatro partidas sem vencer e três derrotas seguidas na prova na ronda anterior, ao baterem em casa o Vitória de Guimarães (2-1), esperando repetir, diante do Vizela, essa "determinação, vontade e ambição de querer sempre mais".

"Temos de colocar uma intensidade forte em campo, ganhar os duelos e ser práticos nos nossos processos. Quando temos esse ADN, tal como já mostrámos em muitos jogos, os adversários sentem dificuldades a jogar contra nós. A pontuação que temos sabe-nos a pouco. Ainda temos sete encontros pela frente e queremos mais três pontos. É com essa ambição que vamos a Vizela disputá-los, sabendo que, do outro lado, está um adversário forte, com jogadores de qualidade e um público que puxa muito pela sua equipa", vincou.

Petit prevê um "jogo extremamente difícil e com golos" face aos minhotos, que ganharam quatro dos últimos cinco jogos e triunfam há três rondas consecutivas, vendo o Boavista "preparado para dar uma boa resposta" e alargar os 18 pontos de avanço para a zona de descida direta e os 11 de vantagem sobre a vaga de acesso ao play-off de permanência.

"As vitórias trazem sempre mais tranquilidade, mas teremos de continuar a ser humildes. Se tivermos a mentalidade do jogo com o Vitória de Guimarães, será complicado para o adversário. Em termos defensivos, temos de consentir o mínimo ao Vizela. Trabalhámos isso esta semana, tentando minimizar ao máximo os erros que temos cometido nessas zonas e continuar a trabalhar sobre o processo ofensivo", acrescentou, numa altura em que os 'axadrezados' estão há 12 partidas seguidas a sofrer golos na condição de visitantes.

O clube do Bessa venceu os vimaranenses com um golo de livre direto marcado perto do fim pelo congolês Gaius Makouta, sendo que Salvador Agra marcou o seu segundo tento em outras tantas jornadas desde a paragem do campeonato para as seleções nacionais.

"É um jogador que admiro muito, pois a sua forma de trabalhar foi sempre a mesma, mas estava a precisar de fazer um ou dois jogos bons e marcar golos deu-lhe moral. Sentimos que ele se começou a soltar durante esses 15 dias de pausa e até marcou em dois jogos particulares. É fruto do trabalho e esperamos que continue de pontaria afinada. Às vezes, as coisas podem não correr bem, mas é um jogador à imagem do Boavista", considerou.

O defesa central uruguaio Rodrigo Abascal está suspenso e vai desfalcar as opções de Petit, que optou por não desvendar o nome do único jogador presente no boletim clínico.

O Boavista, 12.º classificado, com 33 pontos, visita o Vizela, oitavo, com 38, na segunda-feira, a partir das 20:15, no Estádio do FC Vizela, no jogo de encerramento da 28.ª ronda da I Liga, com arbitragem de Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém.

