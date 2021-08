"Queremos ver uma mudança de atitude. Houve falhas no último jogo, que analisámos. Temos de ser mais eficazes nas situações defensivas e, quando tivermos bola, saber o que temos de fazer e atacar. Tivemos oportunidades de golo, que não conseguimos concretizar", afirmou Petit, em conferência de imprensa de antevisão.

Os desaires com FC Porto (2-0) e Marítimo (2-1) deixaram os 'azuis' sem pontos no arranque do campeonato, mas Petit expressou que os jogadores "estão a treinar para serem mais eficazes", embora o resultado com os insulares não estivesse nos planos.

"É um novo ciclo, com jogadores diferentes e outros que esperamos que cheguem. Jogadores que estavam aqui na época passada como segundas opções tornaram-se primeiras opções. Os primeiros jogos não correram como esperávamos, mas amanhã [sábado] temos novo jogo para dar uma boa resposta e alento aos jogadores", frisou.

Como tal, o Belenenses SAD vai deslocar-se a Alvalade com a intenção de fazer o seu jogo e "tentar conquistar pontos", apesar de ter pela frente uma equipa "com bons processos e bem trabalhada", num jogo que Petit considera "extremamente difícil".

"Muitos destes jogadores estão a dar os primeiros passos na I Liga. Já defrontaram o Sporting duas vezes [na pré-época], em Alcochete e no Algarve, e poderão estar mais soltos em Alvalade, agora com público. Esperamos uma boa resposta. A pressão está mais do lado do Sporting", sublinhou Petit, que soma sete empates frente aos 'leões'.

Uma dessas igualdades aconteceu na última temporada, no reduto sportinguista (2-2), já perto da reta final do campeonato, e, na primeira volta, a turma de Rúben Amorim passou por muitas dificuldades no Estádio Nacional, em Oeiras, para vencer por 2-1.

"O Sporting não mudou muito. Tem um ou outro jogador diferente, mas as dinâmicas estão lá. Tentámos ver o que fizemos na época passada e amanhã [sábado] vai ser dentro disso, trabalhar no que fizemos de bom no plano ofensivo e defensivo", vincou.

O defesa Sandro continua de fora, devido a lesão, tendo o restante plantel sido todo convocado para o duelo entre Belenenses SAD, 17.º e penúltimo, sem pontos, e o líder Sporting, com seis, da terceira ronda da I Liga, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no sábado, às 20:30, com arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.

