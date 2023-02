"Temos sido mais consistentes em casa quanto aos equilíbrios ofensivos e defensivos. Poderíamos ter tido mais alguns pontos fora, mas o 'se' não existe. Temos tido alguns impedimentos de jogadores, por castigos ou lesões, que não nos permitem ter a mesma estrutura em termos defensivos. Analisámos, corrigimos e preparámos os jogadores para que esse equilíbrio seja mais consistente", frisou o técnico, em conferência de imprensa.

Os 'axadrezados' pontuam há quatro rondas seguidas no Bessa, mas não ganham fora para o campeonato desde o triunfo em Arouca (2-1), em 11 de setembro de 2022, para a sexta ronda, tendo, desde então, perdido seis dos sete jogos efetuados nessa condição.

"Fazemos muitos golos, somos o sexto melhor ataque [com 24 tentos] e a formação com mais bolas nos ferros [13], mas, depois, há que estar mais equilibrados, organizados na transição e concentrados, porque, às vezes, os detalhes fazem muita diferença", insistiu.

Numa fase em que procura cimentar a reconversão tática de '3-4-3' para '4-3-3' ensaiada durante a paragem da I Liga para o Mundial2022, Petit tem modificado o 'onze' inicial há cinco jogos seguidos, entre os quais constam uma vitória, dois empates e duas derrotas.

"Queremos ter todos os futebolistas disponíveis. É mais fácil quando se tem sempre os mesmos quatro [defesas], até porque vão melhorando e ganhando rotinas, processos e conhecimento entre si. Se houver só um jogador a mudar, ainda dá [para amenizar esse efeito]. Com dois, já é mais difícil", observou o técnico, que tem em dúvida o gambiano Yusupha, melhor marcador do Boavista esta época, após ter sofrido um toque no joelho.

As 'panteras' pretendem "dar uma boa resposta" frente ao Paços de Ferreira, que "vem crescendo em qualidade de jogo, algo que não é condizente com a sua classificação", e tem três vitórias, um empate e três derrotas desde o regresso do técnico César Peixoto.

"Ele esteve de fora durante algum tempo, analisou a equipa e viu o que podia melhorar. Antes, era o ala que baixava para uma linha de cinco em termos defensivos. Agora, é o médio defensivo a encaixar no meio dos defesas centrais para fazerem um '5-4-1'. Os princípios são os mesmos a atacar, embora recuem um pouco mais as linhas para jogar mais na transição", analisou Petit, notando que os 'castores' "estão a ganhar confiança".

O uruguaio Rodrigo Abascal e o colombiano Sebastián Pérez voltam após suspensão, ao contrário do francês Vincent Sasso e de Bruno Lourenço, que completaram uma série de cinco cartões amarelos na derrota com o líder Benfica (1-3), da ronda anterior da prova.

O Boavista, 10.º colocado, com 26 pontos, visita o lanterna-vermelha Paços de Ferreira, com 12, no domingo, às 18:00, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, em jogo da 22.ª ronda da I Liga, sob arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.

RYTF // PFO

Lusa/Fim