"Há sempre um momento menos bom que aparece, mas também há um momento em que reagem. Temos de nos preparar para o Paços mais forte, uma equipa muito intensa nos duelos e que sabe o que faz. Esse é o Paços de Ferreira que estamos a analisar e vamos passar essa mensagem aos jogadores", afirmou, em videoconferência de imprensa.

Os 'castores' não vencem há cinco rondas, mas permanecem estáveis no quinto lugar da tabela classificativa, enquanto o Belenenses SAD vem de duas vitórias caseiras e dois empates nas difíceis deslocações aos redutos de Sporting de Braga e Sporting.

"[O Paços de Ferreira] É uma equipa que está a fazer um excelente campeonato. Vem de um período menos bom, mas é uma equipa muito forte em casa. Estamos preparados para um jogo difícil, contra uma boa equipa, com boas dinâmicas e bem trabalhada. Estamos num bom momento, queremos dar continuidade e fazer um jogo bom", apontou.

Apesar das diferenças de forma dos dois conjuntos, o Belenenses SAD tem de "desconfiar do momento" em que os nortenhos "não estão tão regulares como estiveram na maior parte do campeonato", num jogo que será "de uma exigência tremenda".

"No nosso ataque, tem jogado sempre o Cassierra, o Miguel [Cardoso] e o [Silvestre] Varela. São jogadores em que o desgaste físico tem sido exigente. Em Alvalade foi uma exigência muito grande, este último jogo também o foi. Se eles não estiverem a 100%, não vou arriscar", revelou o técnico, que tem Francisco Teixeira "pronto para ser titular".

O triunfo por 2-1 na última ronda, assegurado já em período de compensação, diante do Gil Vicente, permitiu ao Belenenses SAD 'fugir' dos lugares de despromoção e aproximar-se do sexto lugar, de acesso às competições europeias, a quatro pontos de distância.

"O foco é jogo a jogo e trabalhar para lutar pelos três pontos, sabendo a responsabilidade de cada jogo. Vamos trabalhar para conquistar os três pontos e estarmos mais perto do objetivo da permanência", garantiu, acrescentando: "Se fizermos o nosso trabalho, estamos mais perto de subir na tabela. Esse é o objetivo e a ambição".

Questionado se um possível apuramento para as provas europeias seria um prémio justo para a equipa, Petit lembrou que, "muitas vezes, não se valoriza tanto o que os jogadores têm feito ao longo desta época, com um plantel curto e algumas limitações em posições".

O Belenenses SAD, no 10.ª posto, com 34 pontos, visita na sexta-feira o Paços de Ferreira, quinto, com 45, em jogo da 30.ª jornada da I Liga de futebol, no Estádio Capital do Móvel, com início às 15:00 e arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.

DYRP // NFO

Lusa/Fim