"Há momentos em que não vamos ter a bola e temos de saber gerir e fechar as linhas de passe, mas, assim que a tivermos, precisamos de personalidade para criar perigo e fazer com que o Benfica possa correr atrás de nós. Também temos jogadores muito intensos, com qualidade e processos definidos. Se formos lá só para defender, iremos ter muitas dificuldades. Vamos discutir a partida", observou o técnico, em conferência de imprensa.

O clube do Bessa chega ao terreno do líder do campeonato numa série de três encontros sem vencer, após ter desperdiçado vantagens nas visitas ao Santa Clara (empate 2-2, na 19.ª jornada) e ao Estoril Praia (derrota por 2-1, num jogo em atraso da 14.ª) e empatado em casa frente ao Casa Pia (0-0, da 20.ª), com Petit a reconhecer dores de crescimento.

"Nos últimos dois jogos tivemos jogadores expulsos, mas falta-nos alguma matreirice em certos momentos e temos de ser mais inteligentes e saber gerir o jogo. Isso faz parte do processo e do crescimento de jogadores jovens, que têm dado os primeiros passos na I Liga. Estou satisfeito com o comportamento deles. Temos 26 pontos, mas queríamos ter mais, dada a nossa ambição. Temos mais um jogo para dar uma boa resposta", referiu.

Desejando uma equipa "mais desperta e comunicativa", Petit quer evitar "mudar muito o processo" do Boavista na partida diante do Benfica, que "entra muito forte" em campo e "está num bom momento", com nove vitórias nos 10 jogos realizados em casa na prova.

"Trabalhámos de forma igual às semanas anteriores, sabendo que o Benfica gosta de ter posse de bola e mete muita gente na zona interior. Trabalhámos nisso, mas nós também estamos num bom momento, não em termos de resultados, mas de exibições. A equipa está confiante em fazer um bom jogo e trabalhar para conquistar os três pontos", frisou.

As 'panteras' não ganham fora para a I Liga desde a o triunfo em Arouca (2-1, na sexta ronda) e sofreram a primeira de duas derrotas em casa face às 'águias' (3-0, na quarta), que têm "uma mentalidade diferente" sob orientação do técnico alemão Roger Schmidt.

"O Benfica não mudou muito o seu processo. Está lá a ideia do seu treinador. Estávamos a jogar com uma linha de três [centrais], que, neste momento, mudou para uma linha de quatro [defesas]. Vai ser um jogo difícil, não fugindo muito ao Benfica da primeira volta, mas com um Boavista totalmente diferente nas suas dinâmicas, muito também devido às nossas ausências. Quem atuar nessas posições dará uma boa resposta", concluiu Petit.

O francês Vincent Sasso ainda está em dúvida, devido a lesão, ao passo que o uruguaio Rodrigo Abascal e o colombiano Sebastián Pérez vão cumprir castigo. Já o guineense Ibrahima Camará regressa após ter estado suspenso face ao Casa Pia.

O Boavista, nono classificado, com 26 pontos, visita o líder Benfica, com 53, na segunda-feira, às 21:15, no Estádio da Luz, em Lisboa, no jogo de encerramento da 21.ª ronda do campeonato, sob arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.

