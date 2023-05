"Fizemos 21 pontos na primeira volta, temos 19 nesta segunda e estão nove em disputa. Trabalhamos todos os dias com ambição, que amanhã [sexta-feira] passa por igualar ou ultrapassar a marca da primeira volta. O nosso foco é encarar jogo a jogo e olhar sempre para cima na tabela classificativa", estabeleceu o técnico, em conferência de imprensa.

Posicionado no 10.º lugar, com 40 pontos, o clube do Bessa já superou o rendimento das últimas três épocas e aspira a alcançar os 45 pontos obtidos em 2017/18, que valeram a sua melhor prestação desde o regresso administrativo ao escalão principal, em 2014/15.

"Vamos ter pela frente um oponente que, a priori, já está a salvo da manutenção, apesar de não ganhar há alguns desafios. Desconfiamos do Gil Vicente, que é uma equipa muito chata a jogar no seu terreno e só soma uma derrota ali desde a chegada deste treinador [Daniel Sousa]. Queremos somar os três pontos, respeitando sempre o opositor", traçou.

O conjunto de Petit garantiu a permanência há duas semanas e regressou aos êxitos na ronda anterior, ao vencer o Estoril Praia (1-0) e desfazer uma série de sete jogos a sofrer golos, apesar de ser a quarta defesa mais batida na I Liga, com 49 tentos consentidos.

"Temos sofrido golos em lances que, por mais que se possa trabalhar, não conseguimos controlar. O jogo é muito rápido e a decisão é dos jogadores, aos quais tentamos dar os melhores conselhos e trabalhá-los para minimizar os erros. Nós temos concedido poucas oportunidades, mas há ressaltos, penáltis ou bolas paradas que já nos custaram alguns pontos. O mais importante é dar equilíbrio à equipa a nível defensivo e ofensivo", notou.

O treinador sustentou num "coletivo forte" a valorização de ativos do clube e reagiu com naturalidade à eventual saída no final da temporada de algumas figuras do Boavista, tais como Pedro Malheiro, Bruno Onyemaechi, Gaius Makouta, Ricardo Mangas e Yusupha.

"Desde a época passada que tivemos a oportunidade de valorizar alguns jogadores, que saíram para outras paragens. Este ano fomos buscar outros que estão a dar os primeiros passos na I Liga, mas queremos dar continuidade ao bom momento. A última imagem é que fica. Já aprendi há alguns anos com gente mais velha que acabar bem esta época é meio sucesso para o campeonato seguinte. Temos feito boas exibições, juntamente com resultados positivos. É a nossa ambição e aquilo que exigimos neste clube", direcionou.

Gaius Makouta, Salvador Agra e Yusupha voltam às opções de Petit, após terem estado suspensos frente ao Estoril Praia, ao contrário de Masaki Watai, que foi expulso na reta final, enquanto Vincent Sasso recuperou de lesão e Bruno Onyemaechi está em dúvida.

"Não damos minutos por dar [aos jogadores menos utilizados]. É normal que, num plantel com quase 25 atletas, muitos deles não tenham tido tantos minutos durante a temporada, fruto da concorrência saudável que existe no grupo. Como a nossa ambição é conquistar os três pontos, apresentamos sempre o 'onze' inicial que achamos melhor para cada jogo e quem está a jogar não tem dado margem aos outros. Temos de saber gerir", finalizou.

O Boavista, 10.º classificado, com 40 pontos, visita o Gil Vicente, 14.º, com 31, na sexta-feira, a partir das 20:15, no Estádio Cidade de Barcelos, no jogo de abertura da 32.ª jornada do campeonato, sob arbitragem de Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.

RYTF // AJO

Lusa/Fim