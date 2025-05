"Foi uma semana em que sentimos que tínhamos de mudar. No final do último jogo com o Vitória de Guimarães [derrota 3-0], disse que esta não era equipa que tínhamos vindo a ser. Temos agora de dar uma imagem diferente. Notei uma boa reação e muito trabalho para isso", disse Petit, em conferência de imprensa.

O técnico espera ver uma exibição mais consistente, destacando a necessidade de uma resposta a esse último desaire, num jogo em que a equipa, segundo o próprio, não conseguiu apresentar os níveis habituais de compromisso.

"Entrámos mal, um pouco desligados. Eu também já estive dentro de campo e sei que às vezes se contagia quando se perde confiança e falta agressividade. Mas, agora queremos dar uma boa resposta, com atitude e comunicação", acrescentou.

Quanto ao adversário, o treinador destacou a recente vitória por 2-0 do Estrela da Amadora sobre o FC Porto e apontou a intensidade e organização como principais qualidades da equipa amadorense, salientando a necessidade de concentração máxima.

"O Estrela ganhou ao Porto mostrando que podem ser intensos, agressivos, com jogadores experientes e de qualidade. São intensos nos duelos, atacam bem a profundidade, com jogadores que conheço bem. Vai ser um jogo difícil, mas queremos dar uma boa resposta", analisou.

Petit frisou, ainda, que a possibilidade matemática de garantir a permanência não é o foco do grupo para este jogo, reiterando que o objetivo principal continua a ser superar a pontuação da época anterior.

"Desde que cheguei, nunca falei em permanência. Sabemos da realidade da tabela, mas sempre olhámos para cima. A mensagem é clara, alcançar os 37 pontos e superar a temporada passada. Temos três jogos e queremos muito, já neste desafio atingir os 36", concluiu.

Para esta partida, o técnico ainda não pode contar com os lesionados Petrasso e Kiko Bondoso.

O Rio Ave, 13.º classificado, com 33 pontos, recebe no domingo o Estrela da Amadora, 15.º, com 29, em jogo da 32.ª jornada da I Liga, agendado para as 15:30, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, com arbitragem de Pedro Ramalho, da Associação de Futebol de Évora.

