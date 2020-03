Perdas "muito elevadas para indústria do futebol" -- especialistas A paragem do futebol nacional devido à pandemia covid-19 trará perdas "muito elevadas" para a indústria do futebol e os seus vários agentes, apontaram à agência Lusa os especialistas em direito do desporto Alfredo Silva e Daniel Sá. desporto Lusa desporto/perdas-muito-elevadas-para-industria-do_5e81a580fed2021973b3382f





Segundo o professor da Escola Superior de Desporto de Rio Maior e coordenador da licenciatura de Gestão das Organizações Desportivas Alfredo Silva, as perdas para a indústria do futebol, na qual inclui "clubes, SADs, 'media', fornecedores de marketing, eventos, alimentação, equipamentos" e outros, são "muito elevadas".

Pelas contas do docente universitário, o "impacto global" de uma paragem de um mês, por exemplo, será "superior a 40 milhões de euros", em números estimados a partir de uma observação do fluxo económico das SAD de Benfica, FC Porto e Sporting.

O especialista em marketing desportivo e diretor executivo do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM) Daniel Sá divide em três cenários as possibilidades de impacto da pandemia.

Por um lado, segundo explicou à Lusa, um em que "a Liga não chega a terminar", outro em que a Liga "é retomada de uma forma ou outra, com um 'play-off' ou outra solução intermédia", e um terceiro em que se consegue "terminar a época com todos os jogos restantes".

Salvaguardando que "o impacto é muito diferente consoante cada um destes cenários", a possibilidade de terminar todos os jogos restantes na I Liga mostra uma tendência "negativa, mas bastante reduzida", prevendo-se até "mais adesão de público, por ter estado tanto tempo afastado".

Os outros dois cenários dão lugar a previsões "mais complicadas", porque os clubes "mantêm praticamente todos os custos e perderam quase todas as receitas", a começar pela bilheteira.

Com mais de 3,5 milhões de espetadores em 2018/19, o que equivale, pelas contas de Daniel Sá, a um rendimento de 80 milhões de euros de bilheteira, na parte remanescente do campeonato, por agora suspensa, há aí a fatia "mais interessante", uma vez que são "jogos decisivos".

Assim, estima o especialista, a perda pode chegar a "um quarto das receitas de bilheteira, que estão concentradas na fase final".

Se Daniel Sá considera que o problema se estende também aos direitos de transmissão, que deverão ser renegociados, e a patrocinadores "de Liga, federação e clubes", Alfredo Silva concorda que a área "designada 'commercials'", que inclui alugueres, os museus e venda de produtos licenciados e publicidade, vai sofrer, podendo chegar a "perdas mensais de nove milhões de euros".

"O 'merchandising' não tem tanta expressão em Portugal, mas é uma fatia no meio de tudo isto. Com as lojas fechadas, as vendas caem. Por outro lado, há as transferências de jogadores, porque sem jogos os jogadores não valorizam, e o mercado está condicionado", atira Daniel Sá.

O docente universitário no IPAM realça ainda que o mercado português enquanto "vendedor" de futebolistas está ameaçado por "esta crise que afeta toda a gente", porque "todos os clubes europeus terão menos dinheiro".

Daniel Sá alerta ainda para os riscos "de desemprego, de redução salarial e renegociação" de condições contratuais, ainda que veja esta, também, como uma oportunidade para "repensar algumas coisas no futebol", como o excesso de competições e o "televisionamento a mais" dos jogos, porque diz não saber "se o mercado aguenta tanto".

O novo coronavírus surgiu na China, em dezembro de 2019, mas o surto espalhou-se por todo o mundo, tendo levado a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Inicialmente alguns eventos desportivos foram disputados sem público, mas, depois, começaram a ser cancelados, adiados - entre os quais se destacam os Jogos Olímpicos Tóquio2020, o Euro2020 e a Copa América - ou suspensos, nos casos dos campeonatos nacionais e internacionais de todas as modalidades.

