Apesar de ter enfrentado recentemente algumas lesões, o central soma 28 encontros em 2022/23 ao serviço do conjunto orientado por Sérgio Conceição, na sequência de uma primeira passagem pelos 'dragões' (2004-2007), aos quais chegou oriundo do Marítimo.

Pepe, que completou 40 anos em 26 de fevereiro, alinhou igualmente nos espanhóis do Real Madrid (2007-2017) e nos turcos do Besiktas (2017-2019) entre os dois períodos experienciados no FC Porto, pelo qual já conquistou quatro edições da I Liga, três Taças de Portugal, três Supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga, fazendo parte da equipa que venceu a Taça Intercontinental em 2004, mas sem ter jogado essa decisão.

Natural de Maceió, no Brasil, o defesa alinha na seleção portuguesa desde 2007 e é o terceiro jogador com mais internacionalizações, ao somar 133 jogos e oito golos, num percurso abrilhantado pelos inéditos êxitos no Euro2016 e da Liga das Nações de 2019.

