O defesa internacional português, de 40 anos, não constava do boletim clínico do clube antes do encontro, mas acabou por assistir de fora do relvado à 'queda' dos campeões nacionais da prova, depois da derrota tangencial (0-1) sofrida há três semanas em Itália.

Na terça-feira, durante a conferência de imprensa posterior ao jogo realizado no Estádio do Dragão, no Porto, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, explicou que Pepe acabou "em grande dificuldade" a vitória sobre o Estoril Praia (3-2), na sexta-feira, da 24.ª jornada da I Liga.

"Esteve a fazer tratamento até hoje [terça-feira] e tentou ver no campo se conseguiria dar o seu contributo à equipa. Infelizmente, não conseguiu. Foi uma pequena lesão", referiu.

Pepe juntou-se a Francisco Meixedo, João Mário e ao brasileiro João Marcelo no lote de indisponíveis do vice-líder da I Liga, que iniciará a partir das 11:00 de hoje a preparação da visita de domingo ao Sporting de Braga, terceiro classificado, da 25.ª ronda da prova.

Face à eliminação do FC Porto, a representação lusa nos 'quartos' da' Champions' fica circunscrita ao Benfica, que afastou os belgas do Club Brugge (2-0 fora e 5-1 em casa).

RYTF (PFO) // VQ

Lusa/Fim