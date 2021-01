O internacional português, que padece de uma "contratura no músculo solear da perna direita" contraída frente ao Vitória de Guimarães, em 29 de dezembro, fez "trabalho de ginásio e tratamento" na terça-feira, porém hoje avançou mais uma fase rumo à reabilitação, num mês de janeiro muito intenso e exigente para os 'dragões'.

Segundo o clube, o central espanhol Marcano, com lesão de longa duração, persiste com treino condicionado, enquanto o guarda-redes senegalês Mbaye fez trabalho de ginásio.

Sérgio Conceição volta a trabalhar com os seus pupilos na quinta-feira às 10:30, novamente no Centro de treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

A partir das 12:30, o treinador 'azul e branco' faz, em conferência de imprensa, a antevisão do desafio com os famalicenses.

O FC Porto é o segundo classificado da I Liga, com os mesmos 28 pontos do Benfica, a quatro pontos do líder Sporting.

A visita ao Famalicão, atual 14.º classificado, antecede a receção ao Benfica, em jogo da 14.ª jornada, agendado para sexta-feira, 15 de janeiro.

