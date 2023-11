De acordo com uma nota publicada no sítio dos 'dragões', o treinador Sérgio Conceição elegeu 24 jogadores e preteriu os lesionados Samuel Portugal, Iván Marcano, Wendell e Gabriel Veron, que já tinham ficado ausentes do apronto realizado de manhã, no Olival.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, o FC Porto evoluiu sem limitações com o defesa central e capitão Pepe, que manifestara problemas musculares na coxa direita no triunfo no terreno do Vitória de Guimarães (2-1), em 11 de novembro, para a 11.ª jornada da I Liga, encontro no qual o lateral esquerdo Zaidu sofreu uma entorse no pé esquerdo.

Os dois jogadores estão de saída do boletim clínico e reforçam as opções defensivas de Sérgio Conceição, que estará privado nesse setor de David Carmo, castigado, enquanto Zé Pedro e João Mendes ficaram de fora da lista de inscritos pelo clube na 'Champions'.

Os 'azuis e brancos', vencedores da prova em 1986/87 e 2003/04, viajam esta tarde para Barcelona, onde vão defrontar o campeão espanhol na terça-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), em duelo da quinta e penúltima jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

A partir das 19:15 (18:15) de hoje, Sérgio Conceição e um jogador a designar falarão em conferência de imprensa no Estádio Olímpico Lluís Companys, palco da partida, que será arbitrada pelo italiano Daniele Orsato e começa depois do jogo entre Shakhtar Donetsk e Antuérpia, desviado para Hamburgo, na Alemanha, face à invasão da Rússia à Ucrânia.

FC Barcelona e FC Porto partilham a liderança do Grupo H, com nove pontos, três acima do campeão ucraniano, terceiro colocado, enquanto os belgas seguem na quarta e última posição, ainda sem pontos, e já estão afastados da luta pelo acesso aos oitavos de final.

Os 'dragões' podem garantir na Catalunha o 14.º apuramento da sua história, e segundo seguido, para a fase seguinte se lograrem melhor resultado do que o Shakhtar Donetsk.

Lista dos 24 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Gonçalo Ribeiro.

- Defesas: João Mário, Jorge Sánchez, Fábio Cardoso, Pepe e Zaidu.

- Médios: Marko Grujic, Alan Varela, Stephen Eustáquio, Nico González, ??????Romário Baró, André Franco e Iván Jaime.

- Avançados: Pepê, Galeno, Gonçalo Borges, Danny Namaso, Francisco Conceição, Mehdi Taremi, Toni Martínez, Evanilson e Fran Navarro.

RYTF // NFO

Lusa/Fim