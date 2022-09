O defesa-central do FC Porto, de 39 anos, ainda não tinha participado nos trabalhos da equipa com vista aos dois encontros, agendados para os dias 24 e 27, diante de checos e espanhóis, em Praga e Braga, respetivamente, tendo ficado a realizar trabalho de recuperação no ginásio.

"O defesa-central foi avaliado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF e dispensado do estágio da Seleção por motivos de ordem física", pode ler-se no curto comunicado do organismo, que não adiantou se o selecionador Fernando Santos irá convocar um substituto.

Pepe é o terceiro jogador a deixar os trabalhos da equipa das 'quinas', depois do avançado Rafa, do Benfica, que renunciou à seleção e nem chegou e treinar-se com o grupo, tendo sido rendido pelo estreante Gonçalo Ramos, e do lesionado Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund), substituído pelo também lateral-esquerdo Mário Rui (Nápoles).

Concluídas quatro jornadas da Liga das Nações, Portugal está no segundo posto do Grupo A2, com sete pontos, depois de ter superado a Suíça (4-0) e a República Checa (2-0), em Lisboa, empatado com a Espanha (1-1), em Sevilha, e perdido perante os helvéticos (1-0), em Genebra.

A Espanha é quem lidera a 'poule', com oito pontos, enquanto a República Checa é terceira, com quatro, e a Suíça última, com três.

A formação das 'quinas', vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, ao bater na final os Países Baixos, precisa de vencer o agrupamento para chegar à 'final four' da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

Os quatro vencedores dos grupos da Liga A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição do terceiro lugar. A 'final four' da terceira edição da prova será realizada em junho de 2023.

Lista dos 25 convocados:

- Guarda-redes: Rui Patrício (Roma, Ita), Diogo Costa (FC Porto) e José Sá (Wolverhampton, Ing).

- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Manchester City, Ing), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Tiago Djaló (Lille, Fra), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), Mário Rui (Nápoles, Ita) e Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra).

- Médios: Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton, Ing), William Carvalho (Betis, Esp), Palhinha (Fulham, Ing) e Bernardo Silva (Manchester City, Ing).

- Avançados: Pedro Neto (Wolverhampton, Ing), João Félix (Atlético de Madrid, Esp), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Ricardo Horta (Sporting de Braga), Cristiano Ronaldo (Manchester United, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita) e Gonçalo Ramos (Benfica).

AJC // VR

Lusa/Fim