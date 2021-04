O central de 38 anos continua a recuperar de uma lesão muscular e fez apenas tratamento, não tendo marcado presença no apronto que decorreu no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

No relvado, embora de forma limitada, também devido a problemas físicos, estiveram Mbaye e Marcano, enquanto Loum, que esteve ao serviço do Senegal, e Nanu, que representou a Guiné-Bissau, voltaram a estar às ordens do técnico Sérgio Conceição.

Ainda com 11 jogadores ausentes, por estarem ao serviço das respetivas seleções, Sérgio Conceição chamou Rodrigo Pinheiro, Pedro Justiniano, Diogo Bessa, Mor Ndiaye, Johan Gomez, Rafael Pereira, Gonçalo Borges e Igor Cássio, todos dos escalões de formação dos 'dragões'.

O FC Porto volta a treinar na quinta-feira, às 17:00, no Olival.

Os campeões nacionais, que ocupam o segundo lugar da I Liga, a 10 pontos do líder Sporting, recebem no sábado o Santa Clara, sétimo classificado da prova.

LG // AMG

Lusa/Fim