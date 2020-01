Pepa diz que o Paços "vai morrer a tentar" chegar às 'meias' da Taça de Portugal Pepa disse hoje que a Taça de Portugal de futebol "não é uma ambição desmedida" do Paços de Ferreira, assegurando que os pacenses vão "morrer a tentar" chegar às meias-finais frente a um "forte" Famalicão, na quarta-feira. desporto Lusa desporto/pepa-diz-que-o-pacos-vai-morrer-a-tentar_5e1dd459173a6f1c316c0aa7





Na véspera do decisivo jogo na segunda prova mais importante do calendário nacional, o técnico pacense deixou elogios ao Famalicão, destacando "o coletivo, a estrutura" ou "a equipa técnica", sem deixar de dizer que o Paços está hoje diferente para melhor e que também sonha com a Taça.

"O Famalicão é capaz de ser uma das melhores equipas do campeonato. Sabemos o que vamos encontrar, temos de perceber os seus pontos fortes, que são muitos, e perceber que é uma oportunidade muito rara de chegarmos às meias-finais e que também temos muito valor", disse Pepa, em conferência de imprensa.

O técnico pacense reafirmou que "o principal objetivo (da época) é a permanência na I Liga", reservando para a Taça "o sonho e a ambição".

"Vamos 'morrer a tentar' e não é uma ambição desmedida. Estamos curiosos de que venha o jogo. Temos noção de que [o Famalicão] é uma equipa difícil, que está muito forte, mas também sentimos que estamos melhores agora", sublinhou.

Face à insistência, Pepa destacou "os interiores muito subidos e os alas muito abertos" no Famalicão, uma equipa com "um seis - Guga ou Assunção - com uma qualidade na fase de construção muito acima da média", sem revelar, no entanto, a forma como pretende contrariar o adversário num jogo sem favoritos.

"Isso vale o que vale. Espero é que seja um bom jogo, com uma boa casa e que se comportem todos bem. Que os jogadores se divirtam e seja uma boa festa", afirmou Pepa, um treinador ainda com várias dúvidas para formar o 'onze', face a lesões, mas "totalmente confiante" no valor do plantel.

A única vez que as duas equipas se defrontaram na Taça de Portugal foi em 2014/15, nos oitavos de final, e na altura o Famalicão, então no Campeonato de Portugal, ganhou na Capital do Móvel ao primodivisionário Paços por 2-1.

O jogo desta quarta-feira realiza-se também em Paços, a partir das 20:00, e o vencedor segue para as meias-finais da Taça de Portugal, indo defrontar, depois, em duas mãos, o vencedor da eliminatória entre Benfica e Rio Ave.

