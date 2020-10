"O FC Porto é uma das equipas mais fortes em Portugal. A mentalidade deles é a de vencer todos os jogos. São fortes fisicamente e têm jogadores como Pepe [na defesa) e Marega na frente", disse Pep Guardiola aos canais de comunicação do clube.

Pep Guardiola admitiu que o Manchester City "vai ter um jogo difícil" neste arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões, embora reconheça ser um bom desafio para a sua equipa, e realçou o espírito do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição.

"Temos que jogar seis jogos. Cada jogo é importante. Cada jogo tem três pontos. Não posso negar que quando se joga o primeiro jogo fora, não é tão importante como o primeiro jogo em casa. O objetivo é conseguir três pontos", referiu.

Pep Guardiola elogiou a capacidade da equipa do FC Porto nas "transições", nos "lançamentos longos" e "nos lances de bola parada" e disse que o Manchester City tem que "continuar a fazer o que fez no último jogo [vitória por 1-0 sobre o Arsenal]".

"Precisamos ser mais consistentes e melhorar nos pequenos detalhes. Esta é a principal coisa que devemos fazer", considerou o treinador do Manchester City, que admitiu "dificuldades" sempre que defrontou equipas portuguesas.

Pep Guardiola confirmou as ausências para a receção de quarta-feira ao FC Porto do belga Kevin de Bruyne, do avançado brasileiro Gabriel Jesus e do central francês Aymeric Laporte.

O treinador classificou ainda de "excecional" a nova geração de jogadores portugueses -- da qual fazem parte os 'citizens' Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva - e recordou os tempos de jogador no FC Barcelona com os portugueses Luís Figo, Vítor Baía e Fernando Couto.

"Vi a qualidade que a seleção tem. Até no banco. Tive a sorte de crescer com jogadores portugueses como Vítor Baía, Luís Figo e Fernando Couto e todos eles foram jogadores incrivelmente talentosos", disse o treinador catalão.

Pep Guardiola destacou Bernardo Silva, que, na sua opinião, "é um dos melhores jogadores de sempre", e destacou, na seleção portuguesa, a qualidade e quantidade em todos os setores.

O FC Porto defronta, na quarta-feira, o Manchester City, em partida da primeira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, agendado para as 20:00 e com arbitragem do letão Andris Treimanis.

