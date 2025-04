A atuarem em casa, os 'encarnados' venceram o conjunto de Matosinhos por 3-0, com os parciais de 25-19, 25-17 e 25-22, enquanto os 'leões' superaram a formação de Espinho por 3-1, com os parciais de 19-25, 25-20, 30-28 e 25-18.

Numas meias-finais à melhor de cinco jogos, o conjunto da Luz tinha vencido os dois primeiros encontros por 3-1, primeiro em casa e depois fora, e a formação de Alvalade havia conseguido dois triunfos por 3-0, o primeiro também em Lisboa.

Desta forma, Benfica e Sporting vão reeditar a final da época passada, que os 'encarnados' ganharam por 3-2, num duelo em que as duas equipas venceram os seus jogos em casa, sendo que, na 'negra', as 'águias' ganharam por 3-1.

O Benfica, comandado pelo brasileiro Marcel Matz, conseguiu, assim, o quinto título consecutivo, e também o sexto nas últimas sete edições e o nono nas derradeiras 11.

Caso volte a derrotar os 'leões', o Benfica junta-se ao Técnico no segundo lugar do 'ranking' dos campeões, com o 13.º título, numa tabela liderada pelo Sporting de Espinho, com 18.

Por seu lado, o Sporting soma seis títulos, o derradeiro em 2017/18.

