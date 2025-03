Em Inglewood, na Califórnia, o avançado Raúl Jiménez decidiu o encontro aos 90+2 minutos, na conversão de uma grande penalidade, num encontro que chegou a estar interrompido, devido a cânticos homofóbicos dos adeptos mexicanos.

O antigo avançado do Benfica, atualmente no Fulham, tinha adiantado os mexicanos logo aos oito minutos, mas Adalberto Carraquilla empatou muito perto do intervalo, aos 45+2, de penálti.

Após os Estados Unidos terem vencido as três primeiras edições da prova, o México, que tinha perdido as finais de 2020 e 2024, estreou-se no palmarés da competição, após derrotar o Panamá, que tinha apenas dois quartos lugares.

Os norte-americanos foram a grande desilusão desta edição e, depois de perderem com o Panamá nas meias-finais, ainda foram derrotados pelo vizinho Canadá, por 2-1, no encontro de atribuição do terceiro lugar.

Com Stephen Eustáquio, do FC Porto, a entrar aos 87 minutos, o Canadá marcou por Tanitoluwa Oluwaseyi (27 minutos) e Jonathan David (59), com Patrick Agyemang (35) a fazer o golo dos Estados Unidos.

NFO // MO

Lusa/Fim