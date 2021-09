"No sábado passado, fiz uma cirurgia para retirar uma lesão suspeita no cólon direito. O tumor foi identificado durante os exames que mencionei na semana passada", escreveu o antigo jogador, de 80 anos, que deu entrada há seis dias para exames de rotina no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Na mesma mensagem, Pelé agradece aos seus admiradores: "Meus amigos, muito obrigado pelas mensagens de carinho. Agradeço a Deus por me fazer sentir muito bem e por permitir que os médicos Fábio e Miguel cuidassem da minha saúde".

No dia 31 de agosto, Pelé informou que foi ao hospital para fazer uma 'bateria' de exames de rotina, que haviam sido adiados devido à pandemia do covid-19, mas garantiu nas redes sociais que estava bem de saúde.

No entanto, durante os exames o tumor foi identificado, mas Pelé mostrou-se otimista: "Felizmente, estou acostumado a comemorar grandes vitórias ao vosso lado. Vou enfrentar mais um jogo com um sorriso no rosto, muito otimismo e muita alegria por viver rodeado do amor da minha família e amigos".

A saúde do tricampeão mundial, que faz 81 anos em outubro, ficou fragilizada nos últimos anos e, com o eclodir da pandemia, o antigo futebolista manteve-se confinado em casa, no litoral paulista, com a família e amigos mais próximos, e longe do foco dos órgãos de comunicação social.

