"Alô, alô, Cristiano Ronaldo, é uma satisfação muito grande, estando aqui no Brasil - na minha terra querida, cidade de Santos -, o parabenizar por tudo o que tem feito no desporto e no mundo do futebol porque nós somos da mesma equipa -- o futebol", disse, numa mensagem gravada em vídeo.

Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', campeão do Mundo pelo Brasil em 1958, 1962 e 1970, tem 81 anos e está a recuperar de tratamentos oncológicos, entre outros problemas de saúde.

"Em todos esses tempos em que nos temos cruzado pelo mundo, ainda não tive oportunidade de abraçá-lo pessoalmente, porque a gente não para, mas aqui vai, de todo o coração, os meus parabéns para você e espero que qualquer dia destes a gente se possa ver e possa te dar um abraço pessoalmente", afirmou ainda o antigo atleta do Santos dirigindo-se ao 'astro' português.

O avançado do Manchester United foi distinguido pela FIFA, na segunda-feira, e integrou o '11 do ano' FIFA/FIFPro pela 14.ª vez, ao lado do compatriota e defesa central do Manchester City Rúben Dias.

Pelé aproveitou ainda para felicitar o avançado polaco Robert Lewandowski (Bayern Munique) e a média espanhola Alexia Putellas (FC Barcelona), respetivamente premiados como melhores futebolistas mundiais do ano naquela cerimónia.

