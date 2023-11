Pegula, quinta jogadora mundial, superou Gauff, terceira, em dois 'sets', pelos parciais de 6-2 e 6-1, em uma hora, no que foi a primeira meia-final entre duas norte-americanas na prova desde o embate de 2002 entre Serena Williams e Jennifer Capriati.

Na final, prevista para hoje, a jogadora de 29 anos vai enfrentar a vencedora do embate entre a bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking mundial, e a polaca Iga Swiatek, segunda classificada.

O embate das meias-finais entre as duas primeiras da tabela WTA foi interrompido no sábado, devido ao mau tempo, com a polaca em vantagem por 2-1 no primeiro 'set'.

Lusa/Fim