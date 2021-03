Naquele que foi o seu regresso à competição, após a entorse no pé esquerdo contraída na ronda inaugural do ATP 250 de Córdoba, há duas semanas, o número dois português e 110.º do 'ranking' ATP eliminou Mayer, 146.º colocado na hierarquia mundial, com os parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 21 minutos.

O lisboeta, de 32 anos, entrou melhor no encontro e, depois de quebrar o adversário logo no primeiro jogo de serviço, reforçou a liderança com novo 'break' no quinto jogo, fechando o primeiro parcial, sem enfrentar qualquer ponto de 'break'.

Na segunda partida, Sousa voltou a colocar-se em vantagem cedo, no primeiro serviço do argentino, de 33 anos, que liderava o confronto direto com uma vitória no Estoril Open, em 2016, e selou o triunfo ao segundo 'match point' de que dispôs.

Uma vez eliminado o antigo 21.º classificado do 'ranking' mundial, Pedro Sousa vai defrontar na fase seguinte o sérvio Laslo Djere (57.º ATP), quarto cabeça de série, que teve 'bye' na ronda inaugural do último torneio do 'Golden Swing' da América Latina.

