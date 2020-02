Pedro Sousa nos 'oitavos' do ATP de Buenos Aires O tenista português Pedro Sousa apurou-se hoje para os oitavos de final do torneio ATP de Buenos Aires, ao vencer o argentino Facundo Diaz Acosta, em três 'sets', em uma hora e 51 minutos. desporto Lusa desporto/pedro-sousa-nos-oitavos-do-atp-de-buenos_5e4325d2f000f412c3b07862





Sousa, 145.º colocado no 'ranking' mundial, beneficiou da desistência do chileno Christian Garín para entrar no quadro principal como 'lucky loser', depois de 'cair' na última ronda do 'qualifying', e derrotar o anfitrião convidado do torneio argentino.

Diaz Acosta superiorizou-se no primeiro 'set', ao quebrar por duas vezes consecutivas o serviço do português, em resposta ao 'break' inicial, que o embalou para se colocar a vencer por 6-4.

No segundo parcial, Sousa foi mais consistente e anulou por duas ocasiões o serviço adversário, umas das quais para fazer o 6-2, fechado de seguido o terceiro e último 'set' com um 6-3, mas apenas com um 'break' decisivo já perto do final.

Nos oitavos de final, o eslovaco Josef Kovalik, número 129 da hierarquia, é o adversário de Pedro Sousa.

Ainda no dia de hoje, o compatriota João Domingues, também como 'lucky loser', vai tentar um lugar nos 'oitavos', diante do espanhol Pedro Martinez.

