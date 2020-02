Pedro Sousa eliminado na primeira ronda do torneio de Santiago do Chile O tenista português Pedro Sousa foi hoje afastado na primeira ronda do torneio de Santiago do Chile, ao perder frente ao 'qualifier' argentino Renzo Olivo, em três parciais, ao fim de duas horas. desporto Lusa desporto/pedro-sousa-eliminado-na-primeira-ronda-do_5e55722b40d8a912bc6885d7





Depois de até ter entrado bem na terra batida chilena, ao vencer o primeiro parcial (6-4), marcado por várias quebras de serviço de parte a parte, Sousa, 108.º do 'ranking' mundial, não conseguiu superiorizar-se no 'set' seguinte ao adversário, 297.º, que bastou quebrar por uma vez o serviço para igualar o encontro (6-3).

No terceiro e decisivo 'set', Olivo voltaria a fazer apenas um 'break' no início do parcial, que o embalou para vencer (6-4) e garantir presença nos 'oitavos', fase em que vai defrontar o uruguaio Pablo Cuevas, quarto pré-designado da prova.

