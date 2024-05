"Obviamente, desejo as maiores felicidades ao Artur [Soares Dias]. Em outras vidas, bem sei o que significa um momento destes. É um momento de consagração da arbitragem portuguesa. Tenho a certeza de que ele vai ter muito sucesso", afiançou Pedro Proença.

O dirigente falava aos jornalistas à margem da inauguração do primeiro campo do projeto Footpark, na Senhora da Hora, em Matosinhos, um dia depois de a UEFA ter revelado a presença de Artur Soares Dias, que já tinha presença garantida no Euro2024, na final da terceira edição da Liga Conferência Europa, entre os gregos do Olympiacos e os italianos da Fiorentina, que ocorrerá em 29 de maio, na AEK Arena, em Atenas, capital da Grécia.

"[Essa notícia] Provoca-me satisfação e uma alegria muitíssimo grande, porque o futebol com talento é uma marca transversal do nosso país. Acho que esta é uma altura em que temos de ser mais positivos quando falamos da nossa indústria", apelou Pedro Proença.

O atual presidente da LPFP foi o último português a arbitrar uma final de uma competição europeia de clubes, com o auxílio de Bertino Miranda, Ricardo Santos, Duarte Gomes e Jorge Sousa, em maio de 2012, quando esteve no Bayern Munique-Chelsea, da Liga dos Campeões, com os ingleses a superiorizarem-se com recurso ao desempate por grandes penalidades (4-3, após empate 1-1 no final do prolongamento), em Munique, Alemanha.

Artur Soares Dias, de 44 anos, que pertence à associação do Porto, vai ser coadjuvado pelos assistentes Paulo Soares e Pedro Ribeiro, ao passo que Tiago Martins, igualmente designado para o próximo Europeu, vai desempenhar as funções de videoárbitro (VAR).

Esta vai ser a quinta final de competições de clubes organizadas pela UEFA com árbitros portugueses, já que, além de Pedro Proença em 2011/12, António Garrido dirigiu o duelo decisivo da então designada Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1979/80, e Vítor Pereira apitou as decisões da Taça UEFA de 2001/02 e da Supertaça Europeia de 2001.

O Olympiacos, no qual alinham os portugueses Ruben Vezo, Chiquinho, João Carvalho, André Horta, Gelson Martins e Daniel Podence, vai discutir o troféu da Liga Conferência Europa com a Fiorentina, que perdeu a final de 2022/23 face aos ingleses do West Ham.

RYTF (JP/NFO) // AJO

Lusa/Fim