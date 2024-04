"Uma Associação de Ligas Europeias mais forte dará mais força às ligas domésticas. É também uma boa notícia para o futebol profissional em Portugal", afirmou Proença, citado em comunicado.

O também presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) congratulou-se pelo cumprimento de um dos desígnios do seu mandato, ainda que as alterações só sejam conhecidas aquando da assembleia-geral do organismo, em 26 de abril, tendo de ser aí aprovadas.

Hoje, o novo modelo de governação 'passou' no quadro de diretores e, segundo Proença, vai "marcar o início de uma nova era na organização", dando-lhe "mais peso na relação com outras entidades do futebol europeu, como a UEFA, a Associação Europeia de Clubes e a FIFPro".

SIF // VR

Lusa/fim