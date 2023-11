"Se os clubes entenderem que podemos exportar um conceito do projeto de internacionalização da marca Liga Portugal, julgo que todos teremos a ganhar. Obviamente é um tema que ainda merece reflexão", sublinhou Pedro Proença, em declarações à margem do lançamento do livro "Talentos Desportivos - Da Identificação ao Pleno Desenvolvimento", que se realizou no auditório da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria.

Ainda assim, o dirigente máximo da LPFP admitiu que tudo se decidirá na cimeira de presidentes que irá decorrer em março de 2024.

"A cimeira de presidentes também ditará as regras e aquilo que são as conclusões deste processo. Tudo poderá acontecer neste momento", frisou.

Questionado sobre a hipótese de Leiria continuar a receber a prova do calendário competitivo português, o dirigente disse que "existem ciclos".

"Passámos pelo Algarve, por Braga, passámos agora em Leiria. O caderno de encargos está criado, vamos perceber quem é que vai concorrer e, portanto, todas as hipóteses estarão em aberto", reforçou.

Relativamente à presente edição, cuja final-four se vai disputar entre 23 e 27 janeiro de 2024, e pela quarta época consecutiva no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, Pedro Proença falou numa aposta de sucesso e antecipou mais um grande evento.

"É momento de saborear esta época desportiva e, portanto, antecipamos uma final-four de altíssima qualidade", analisou.

Já sobre o dérbi entre Benfica e Sporting, marcado para dia 12, referente à 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, o antigo árbitro perspetivou aquilo que será um grande jogo.

"Espero uma grande festa de promoção do futebol. Temos excelentes ingredientes para que aconteça a festa do futebol. Que seja uma grande festa", concluiu.

