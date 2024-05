Pedro Proença, na qualidade de Presidente da European Leagues, foi chamado ao palco e distinguido com o 'pin' oficial da UEFA, depois de o presidente do organismo europeu, Aleksander Ceferin, dar as boas vindas aos novos membros do Comité Executivo.

O responsável máximo da LPFP já concretizou dois dos objetivos a que se propôs como líder da European Leagues, com a Liga a lembrar a "aprovação de um novo modelo de governação e o estreitar das relações com os outros principais 'stakeholders' do futebol europeu, com consequente aumento da capacidade de influência nos principais espaços e momentos de decisão".

