"Fizemos história! Depois de três dias destas experiências únicas, inéditas e totalmente inovadoras poderemos afirmar que o sonho se realizou. Há um antes e um depois deste Thinking Football. Este primeiro passo tão simbólico e com tanto sucesso só foi possível porque foi planeado e trabalhado em conjunto com parceiros essenciais", regozijou-se o líder máximo do organismo, durante a cerimónia de conclusão, no Pavilhão Rosa Mota.

A conferência acolheu desde sexta-feira intervenientes nacionais e mundiais para uma série de debates acerca do futebol, que se vão repetir de 07 a 09 de setembro de 2023.

"Só no primeiro dia tivemos mais de 7.000 pessoas a assistirem aos vários momentos do evento. O futebol profissional pode finalmente dizer hoje a todos que está vivo. Criámos um fórum de discussão e um modo de reflexão que ficam marcados para todo o sempre. Queremos que esta Thinking Football se assuma no calendário dos mais altos eventos mundiais. Prometemos ainda fazer melhor, se tal for possível", agregou Pedro Proença.

O "grande sucesso deste evento multidisciplinar" também foi reiterado pela secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, notando a "participação de protagonistas de renome" para abordarem "de maneira integrada um fenómeno que apaixona muitos".

"Foram dias de intensa partilha de experiências de âmbito internacional, que exploraram uma vertente empresarial desta indústria do futebol e vão muito para além da atividade desportiva, sendo palco privilegiado para o debate e desenvolvimento do setor", referiu a governante.

