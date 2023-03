O campeão olímpico, do mundo e europeu ao ar livre já detinha a melhor marca do ano entre os inscritos (17,12), numa prova em que também participa Tiago Luís Pereira, que chegou a competição com o oitavo melhor registo de 2022 (16,48), ainda abaixo do seu recorde pessoal (16,65).

Pichardo, de 29 anos, melhorou em dois centímetros o recorde nacional 'indoor', que era de 17,46 metros e lhe tinha valido a medalha de prata nos Mundiais de 2022, em Belgrado, um ano depois de se ter sagrado campeão europeu 'indoor' em Torun2021, reeditando, na altura, os feitos de Nelson Évora, campeão em Praga2015 e Belgrado2017 -- é, juntamente, com os 1.500 metros, com o 'tri' de Rui Silva, a especialidade com mais títulos portugueses.

A final do triplo salto da 37.ª edição dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta está marcada para sexta-feira, a partir das 20:35 locais (17:35 em Lisboa).

