O campeão olímpico, do mundo e europeu ao ar livre já detinha a melhor marca do ano entre os inscritos (17,12), numa prova em que também participa Tiago Luís Pereira, que chegou a competição com o oitavo melhor registo de 2022 (16,48), ainda abaixo do seu recorde pessoal (16,65).

Pichardo, de 29 anos, melhorou em dois centímetros o recorde nacional 'indoor', que era de 17,46 metros e lhe tinha valido a medalha de ouro em Torun2021, reeditando, na altura, os feitos de Nelson Évora, campeão em Praga2015 e Belgrado2017 -- é, juntamente, com os 1.500 metros, com o 'tri' de Rui Silva, a especialidade com mais títulos portugueses.

A final do triplo salto da 37.ª edição dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta está marcada para sexta-feira, a partir das 20:35 locais (17:35 em Lisboa).

JP // NFO

Lusa/Fim