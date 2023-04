Pichardo concorre com o norueguês Jakob Ingebrigtsen, que venceu dois títulos nos mesmos Europeus, na Turquia, no caso os 1.500 e os 3.000 metros, e com Sondre Guttormsen, também da Noruega, que aproveitou a ausência do sueco Armand Duplantis para se sagrar campeão europeu do salto com vara e venceu também nos Estados Unidos os NCAA 'indoor'.

O quarteto de nomeados fica completo com o italiano Samuele Ceccarelli, vencedor dos 60 metros sob telha com 6,48 segundos, à frente do campeão olímpico e compatriota Marcel Jacobs.

Pichardo, campeão olímpico e mundial da disciplina, venceu o ouro do triplo salto com um ensaio de 17,60 metros, a melhor marca mundial do ano até aqui.

No feminino, a lista publicada pela European Athletics inclui a neerlandesa Femke Bol, campeã da Europa nos 400 metros e nos 4x400 metros, e a suíça Mujinga Kambundji, que ganhou o título de 60 metros com 7,00 segundos, igualando o recorde de Europeus 'indoor'.

Completam a lista a belga Nafissatou Thiam, nova recordista mundial do pentatlo, com 5.055 pontos, e a britânica Jazmin Sawyers, que fez a melhor marca mundial do ano em Istambul com 7,00 metros, ganhando o ouro.

A votação decorre até quinta-feira nas publicações dedicadas a cada uma das categorias na conta oficial da European Athletics na rede social Instagram.

