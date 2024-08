Depois de se ter tornado o quinto medalha de ouro português, Pichardo juntou-se aos também campeões olímpicos Carlos Lopes, Rosa Mota e Fernanda Ribeiro, bem como ao cavaleiro Luís Mena da Silva e ao canoísta Fernando Pimenta a repetir pódios em Jogos.

Pichardo assegurou hoje a prata em Paris2024 com 17,84 metros, que conseguiu no segundo salto, a dois centímetros do espanhol Jordan Díaz (17,86), que lhe sucede depois de já o ter batido nos Europeus Roma2024, enquanto a medalha de bronze foi arrebatada pelo italiano Andy Díaz, com 17,64.

