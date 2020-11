O Moreirense foi sobretudo mais eficaz do que o adversário, que joga no terceiro escalão do futebol nacional e o único golo da partida surgiu aos 65 minutos, com o médio dos 'cónegos', que sairia lesionado na parte final, a rematar certeiro na sequência de um canto.

Quarto classificado da série A do Campeonato de Portugal, o Merelinense deu excelente réplica à equipa da I Liga e, apesar do maior domínio do Moreirense, que não teve César Peixoto no banco por estar infetado com covid-19, dispôs de algumas boas ocasiões para marcar, com destaque para Joel Marques.

O Moreirense entrou bem na partida e Pires criou perigo logo aos dois minutos, mas a equipa da casa respondeu com uma ocasião mais clara, mas uma rápida intervenção de Pasinato impediu que Ivan Nelson marcasse (29).

Com o jogo repartido, pertenceu ao Merelinense a melhor oportunidade da primeira parte: isolado diante de Pasinato, Joel Marques rematou ao lado (40).

A equipa do concelho de Braga voltou a chegar com perigo junto da baliza da equipa do concelho de Guimarães através de remates de Luís Ferraz (58) e Ola (61), mas seria Pedro Nuno a fazer a diferença ao insistir após uma tentativa de remate, após um canto (65).

Jogo no Estádio João Soares Vieira, em Merelim S. Pedro, Braga.

Merelinense - Moreirense, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Pedro Nuno, 65 minutos.

Equipas:

- Merelinense: Rui Rego, Zé Diogo, Filipe Almeida, João Paulo, Miguel Ângelo, Luís Ferraz, Ivan Nelson (Freitas, 67), Ola, Bruno Fernandes, Joel Marques (Leo Costa, 75) e Marcelo.

(Suplentes: Marinho, João Gabriel, Ricardo Bouças, Freitas, Leo Costa, Rodrigues, Rui Ferreira).

Treinador: Emanuel Simões.

- Moreirense: Pasinato, Dalberto, Rosic, Steven Vitória, Afonso Figueiredo, Fábio Pacheco, Pedro Nuno (David Tavares, 85), Alex (Gonçalo Franco, 67), Pires, Walterson e André Luís (Galego, 74).

(Suplentes: Miguel Oliveira, Ferraresi, David Tavares, Matheus, Reinaldo, Galego, Gonçalo Franco).

Treinador: Leandro Mendes.

Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rosic (36), Fábio Pacheco (73), Filipe Almeida (79) e Freitas (84). Cartão vermelho para o diretor desportivo do Merelinense, Rui Miguel (83).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.

GYS // VR

Lusa/Fim