Em declarações à Lusa após o terceiro lugar na eliminatória, atrás de Itália e Alemanha, respetivamente prata e bronze nos Mundiais de 2019, o experiente remador lembrou o plano que ambos tinham de se focarem na repescagem.

"Já sabíamos que Itália e Alemanha iam tentar tomar posição cedo, connosco à disputa. Saímos bem da largada, o início da prova foi boa. Ali pelos 500 metros, começaram a ganhar-nos terreno, muito focados um no outro, a distanciar-se um pouco mais. Optámos por tirar o pé, porque amanhã [domingo] temos a repescagem e isso seria sempre o nosso objetivo inicial", explicou.

Na repescagem, a dupla vai enfrentar equipas do Uruguai, Ucrânia, Canadá, Chile e Tailândia, com uma corrida a seis em que os três melhores registos seguem em frente.

"É uma repescagem muito competitiva. Sem estar a fazer grande prognóstico sobre as equipas, a outra série seria muito mais tranquila, digamos assim. Não tivemos essa 'sorte', entre aspas, mas estamos aqui para discutir a vitória na repescagem. O sorteio não vai condicionar o nosso plano e aquilo que andamos a trabalhar para fazer amanhã [domingo]", declarou.

No remo, os dois primeiros de cada uma das três eliminatórias avançam para as 'meias', enquanto as 12 tripulações remanescentes vão, no domingo, disputar as seis vagas por preencher, com os três mais fortes de cada uma das duas competições a qualificarem-se.

Aos 38 anos, o portuense Pedro Fraga contabiliza já dois diplomas olímpicos, com o oitavo lugar em Pequim2008 e o quinto em Londres2012, ambos com Nuno Mendes.

O lisboeta Afonso Costa, de 25 anos, estreia-se em Jogos Olímpicos.

