Hoje, Pedro Figueiredo repetiu o resultado de 73 pancadas, conseguido no primeiro dia, resultado bem melhor do que as 81 que marcou na volta de sábado.

Numa volta que foi interrompida devido à trovoada, Pedro Figueiredo, que marcou 69 'shots' na sexta-feira, entregou hoje um cartão com quatro 'birdies', três 'bogeys', e um duplo 'bogey' (duas acima).

O sueco Vicent Norrman venceu o torneio, do DP World, com um agregado de 274 pancadas (14 abaixo do par)

